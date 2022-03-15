Происшествия

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В Краснодарском крае полицейские раскрыли кражу драгоценностей из храма

В Краснодарском крае полицейские раскрыли кражу драгоценностей из храма

В дежурную часть ОМВД России по Лабинскому району с сообщением о краже ювелирных украшений обратился настоятель храма в станице Зассовской.

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