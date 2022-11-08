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«Барса» лидером таблицы Ла Лиги уйдет на паузу, связанную с ЧМ-2022. «Реал» будет отставать на 2 очка, если победит «Кадис»

«Барселона» останется лидером Ла Лиги на время проведения чемпионата мира. После сегодняшней волевой победы над «Осасуной» (2:1) команда Хави набрала 37 очков в 14 матчах.

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