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Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов

Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов

После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.Глава организации дал показания, что общался в посольстве Великобритании в Москве с военным атташе, который предложил ему заработок и легкий пусть к британскому гражданству с последующей эмиграцией.

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Комментарии
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J
Jubar
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17 час.
Владимир Фоминых
ЕЖЕЛИ Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ В КОНЦЕ МАРТА УЗБЕКИ(БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ИЗ КОТОРЫХ ПОЛУЧИЛИ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ ЗА ВЗЯТКИ)  СОБИРАЮТСЯ УСТРОИТЬ В РОССИИ РЕВОЛЮЦИЮ?ИНАЧЕ ЗАЧЕМ ПРИХОДИТЬ В ПУНКТЫ СБОРА?
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V K
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