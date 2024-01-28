Более недели назад в Москве был задержан глава узбекского землячества Усман Баратов

После задержания Баратов признался в сотрудничестве с военной разведкой Великобритании.Глава организации дал показания, что общался в посольстве Великобритании в Москве с военным атташе, который предложил ему заработок и легкий пусть к британскому гражданству с последующей эмиграцией.