🚨За первое полугодие 2024 года в Керчи совершили 700 преступлений Половина из них — преступления против собственности, рассказал заместитель прокурора Керчи, младший советник юстиции Роман Бобрик.
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🚨За первое полугодие 2024 года в Керчи совершили 700 преступлений Половина из них — преступления против собственности, рассказал заместитель прокурора Керчи, младший советник юстиции Роман Бобрик.