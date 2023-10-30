«Это мерзко»: фанатка Чонгука из BTS оправдала свой поступок

На днях нетизены поразились наглостью одной фанатки Чонгука (Jungkook). Парень из BTS отдыхал в популярном месте Южной Кореи в компании с другими коллегами — Чха Ын-у (Cha Eun-woo) из ASTRO, Джэхёном (Jaehyun) из NCT.
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