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Карин Жан-Пьер выставила Байдена идиотом, пытаясь оправдать его

Карин Жан-Пьер выставила Байдена идиотом, пытаясь оправдать его

Пытаясь оправдать президента США Джо Байдена за найденные в его кабинете секретные документы, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, напротив, выставила американского лидера в неприглядном свете.

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