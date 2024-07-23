Приложение «Авито» удалили из AppStore

Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» с 23 июля недоступно для загрузки в AppStore.«К сожалению, наше приложение в настоящий момент стало недоступно для скачивания, – сообщили в пресс-службе «Авито».
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