Россиянам предупредили о новогодних схемах мошенников

Эксперт Щельцин предупредил россиян о новогодних схемах мошенников Мошенники могут использовать тот факт, что часть россиян получают в конце года выплаты, рассказал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.
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