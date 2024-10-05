Рецепты очищения и оздоровления крови от врача-натуропата

Рецепты для регулировки ✅параметров крови, чтобы улучшить ее качество, и лечения многих заболеваний. Необходимо знать, что любое системное заболевание крови – это, в первую очередь, нервная депрессия, за ней следует болезнь воротной вены (как следствие большого загрязнения печени), за ней – разрушение самой крови.