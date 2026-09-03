Продлено до 2030 года повышение выплат при рождении третьего ребёнка на Дальнем Востоке

Российский президент Владимир Путин 3 сентября 2026 года в ходе пленарного заседания IX Восточного экономического форума во Владивостоке предложил продлить действие повышенных выплат при рождении третьего ребёнка в регионах Дальнего Востока до 2030 года.
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