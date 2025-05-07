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  • Анастасия Гончарова
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Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии

Юные хоккеисты из России заняли три первых места на турнире в Италии

Юные хоккеисты из России триумфально выступили на турнире в Италии. Нашу страну представляли сразу три команды, "Динамо", "Авангард" и сборная "Золотого Кольца", в нее вошли воспитанники московских и подмосковных клубов.

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