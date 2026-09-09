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Убытки «КамАЗа» за два года приблизились к 70 млрд рублей

Убытки «КамАЗа» за два года приблизились к 70 млрд рублей

Российский производитель грузовой техники ПАО «КамАЗ» подвел финансовые итоги работы за первое полугодие 2026 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

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