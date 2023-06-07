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Журналист Шахназаров осудил Галкина за жестокую шутку про атаку дронов по Москве

Журналист Шахназаров осудил Галкина за жестокую шутку про атаку дронов по Москве

Журналист Михаил Шахназаров осудил шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ), пошутившего на концерте в Турции про недавнюю атаку дронов по Москве.

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