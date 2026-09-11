Умер конструктор системы "Энергия-Буран" Владимир Бугров

РИА Новости/Светлана Шевченко На 94-м году умер Владимир Бугров – инженер-конструктор, космонавт-испытатель и ведущий разработчик лунного посадочного комплекса, а также многоразовой системы "Энергия-Буран".
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