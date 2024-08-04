Врачи из Северной Кореи высоко оценили БСМП Челнов

БСМП Набережных Челнов посетила делегации из Северной Кореи, передают «Челнинские известия». Главный врач больницы Марат Мухамадеев провел экскурсию, продемонстрировал современное оборудование и рассказал об инфраструктуре и новшествах в работе учреждения.
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