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Врачи из Северной Кореи высоко оценили БСМП Челнов

Врачи из Северной Кореи высоко оценили БСМП Челнов

БСМП Набережных Челнов посетила делегации из Северной Кореи, передают «Челнинские известия». Главный врач больницы Марат Мухамадеев провел экскурсию, продемонстрировал современное оборудование и рассказал об инфраструктуре и новшествах в работе учреждения.

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