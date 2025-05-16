В Барнауле оштрафуют бары и магазины, продававшие алкоголь на 9 Мая

Во время торжеств проводились рейды, в которых участвовали сотрудники администраций города и районов совместно с правоохранителями В Барнауле выявили нарушителей закона в сфере розничной продажи продукции, которые продавали алкогольные напитки во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает мэрия.
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