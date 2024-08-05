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Кунде о Уильямсе в «Барселоне»: «Мы были бы рады. Отличный игрок, молодой, прекрасно выступил на Евро. Все хорошие футболисты хотят играть с такими, как он»

Ранее сообщалось об интересе каталонского клуба к 22-летнему вингеру, который ранее стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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