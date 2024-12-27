🤖 Севастопольские учёные создают роботов для работы в опасных условиях Для работы в сложных и опасных условиях учёные СевГУ разработали робота по имени Фёдор.
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🤖 Севастопольские учёные создают роботов для работы в опасных условиях Для работы в сложных и опасных условиях учёные СевГУ разработали робота по имени Фёдор.