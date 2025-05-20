Особое мнение В. Богданова.

РФ. г. Тюмень. Особое мнение Валентина Богданова о постоянных угрозах Трампа Путину. Можно посмеяться над 110 предупреждением Трампа Путину, что он может применить в отношении России грозные санкции, очень опасные для её экономики, но почему-то не смешно.