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Новости от Богданова

2 подписчика

Особое мнение В. Богданова.

РФ. г. Тюмень. Особое мнение Валентина Богданова о постоянных угрозах Трампа Путину. Можно посмеяться над 110 предупреждением Трампа Путину, что он может применить в отношении России грозные санкции, очень опасные для её экономики, но почему-то не смешно.

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