Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Взрыв прогремел в районе одного из домов на Киевской улице на западе Москвы, сообщил наш источник.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Взрыв прогремел в районе одного из домов на Киевской улице на западе Москвы, сообщил наш источник.
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