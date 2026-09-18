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Нижегородская правда

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Иностранные эксперты из 8 стран мира прибыли на выборы в Нижегородскую область

Иностранные эксперты из 8 стран мира прибыли на выборы в Нижегородскую область

В Нижегородскую область прибыла группа иностранных экспертов и наблюдателей из 8 стран мира с целью ознакомления с организацией избирательного процесса и наблюдения за выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

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