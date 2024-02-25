Овечкин первым из россиян достиг отметки в 1400 игр в НХЛ

Нападающий сборной России по хоккею и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым из российских легионеров достиг отметки в 1400 матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
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