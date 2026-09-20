Латвия выбирает чешские гаубицы Morana вместо шведских Archer

РИГА (ИА Реалист). Правительство Латвии 15 сентября приняло решение закупить 155-мм колёсные самоходные артиллерийские системы Morana чешского производителя Excalibur Army для нужд Национальных вооружённых сил, отказавшись от ранее согласованной сделки по приобретению шведских систем Archer от BAE Systems Bofors.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- A Израиль проголосо...
- Египет и Саудовск...
- Франция вводит ко...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым