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ИА Реалист

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Латвия выбирает чешские гаубицы Morana вместо шведских Archer

Латвия выбирает чешские гаубицы Morana вместо шведских Archer

РИГА (ИА Реалист). Правительство Латвии 15 сентября приняло решение закупить 155-мм колёсные самоходные артиллерийские системы Morana чешского производителя Excalibur Army для нужд Национальных вооружённых сил, отказавшись от ранее согласованной сделки по приобретению шведских систем Archer от BAE Systems Bofors.

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