История мировых эпидемий, часть 3: грипп и туберкулёз

﻿﻿Мы говорили о чуме, оспе, холере и брюшном тифе. Следующей была вирусная инфекция, называемая гриппом, и с 1918 по 1919 год только один штамм заразил одну треть населения мира и убил более 50 миллионов человек, а туберкулез до сих пор широко распространен.