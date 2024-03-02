ВС РФ приходится хоронить на позициях погибших под Угледаром бойцов ВСУ

Российским военным из-за отказа украинского командования забирать тела погибших бойцов приходится их хоронить на боевых позициях, рассказал в беседе с ТАСС командир штурмового отряда 394-го полка пятой общевойсковой армии группировки "Восток" с позывным Саваль.
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