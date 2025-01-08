Келлог: Трамп планирует спасти Украину, но не намерен делать уступки Путину

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не намерен «делать уступки» президенту Российской Федерации Владимиру Путину в вопросе урегулирования конфликта на Украине, утверждает спецпредставитель Трампа Кит Келлог.
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