США представили формулу исчезновения Зеленского

Изображение сгенерировано ИИ© РИА Новости/Сгенерировано ИИСегодня 2K прочитали Дмитрий Бавырин Комедийным приемом Полишинеля — французского аналога русского Петрушки — была манера рассказывать под видом секрета то, о чем все знают.
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