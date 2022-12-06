СКР возбудил дело по факту ранения полицейского дезертиром в Новошахтинске

В Новошахтинске следователи возбудили дело по факту ранения сотрудника полиции. Дело возбуждено по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия») УК РФ.