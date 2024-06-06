Изнанка процесса. Как ямальские модельеры готовят коллекции

В Салехарде с 7 по 9 июня пройдёт фестиваль арктической моды «ямалица». Мастера и дизайнеры представят современные и сценические костюмы, а также традиционную летнюю одежду коренных малочисленных народов Севера.
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