IRNA: Иран и США продолжают вести переговоры через страны-посредники

Тегеран и Вашингтон продолжают обмениваться сообщениями при содействии третьих стран. По словам официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи, роль посредников в этом процессе выполняют Пакистан, Оман и Катар, передает агентство IRNA.
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