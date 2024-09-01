В России установили минимальные цены на табачные изделия

Теперь минимальная цена 1 грамма нагреваемого табака составит 21 рубль, 1 мл жидкости для «электронок» 126 рублей в картридже и 71 рубль во флаконах, в одноразовом устройстве — 152 рубля, 1 грамм бестабачных смесей теперь будет стоить не менее 2 рублей.