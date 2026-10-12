Мексика: Местные СМИ сообщили, что вооруженные столкновения и блокпосты продолжались в муниципалитетах Тлайякапан, Тотолапан и Атлатлаукан, а также в Оастепеке в муниципалитете Яутепек, штат Морелос, по состоянию на послеобеденные часы на фоне продолжающейся операции по обеспечению безопасности в Тотолапане.