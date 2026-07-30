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Переодетый в женщину для убийства российской жены иностранец приехал из Словакии

Переодетый в женщину для убийства российской жены иностранец приехал из Словакии

Переодетый в женщину для убийства своей жены в Уфе 50-летний иностранец приехал из Словакии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash По данным канала, в Уфе он раньше работал инженером и в то время познакомился с потерпевшей.

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