Филипп Киркоров, засветившийся на скандальном мероприятии телеведущей Анастасии Ивлеевой, прилюдно побеседовал с пресс-секретарём Путина и рассказал, как попал на развратную вечеринкуФилипп Киркоров подловил момент, чтобы донести до властей свою "непричастность" к скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, на которую пришло множество звёзд в неприглядных нарядах.
Киркоров объяснился перед Песковым за "голую вечеринку" Ивлеевой после волны народного возмущения
Комментарии
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Сергей Oблезов
Песков это ноль! Он секретарь Путина! По специальности работает не заметно для страны! Все больше пытается протолкнуть в жизнь бредни своей жены и гнилой тусовки! Лезет везде где его не просят, выдавая это за мнение Кремля! Все тусовщики должны быть отстранены от эфиров, мы не должны больше позволять им глумиться над страной!
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15 час.
Александр Котов
Раздплся и оправдался
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14 час.
Сергей Oблезов
Путин наверно не в курсе, что у него секретарь в свободное от работы времени, подрабатывает попом-грехи заблудшим овцам отпускает
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14 час.
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