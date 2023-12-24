Киркоров объяснился перед Песковым за "голую вечеринку" Ивлеевой после волны народного возмущения

Сергей Oблезов

Песков это ноль! Он секретарь Путина! По специальности работает не заметно для страны! Все больше пытается протолкнуть в жизнь бредни своей жены и гнилой тусовки! Лезет везде где его не просят, выдавая это за мнение Кремля! Все тусовщики должны быть отстранены от эфиров, мы не должны больше позволять им глумиться над страной!