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Царьград

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Киркоров объяснился перед Песковым за "голую вечеринку" Ивлеевой после волны народного возмущения

Киркоров объяснился перед Песковым за "голую вечеринку" Ивлеевой после волны народного возмущения

Филипп Киркоров, засветившийся на скандальном мероприятии телеведущей Анастасии Ивлеевой, прилюдно побеседовал с пресс-секретарём Путина и рассказал, как попал на развратную вечеринкуФилипп Киркоров подловил момент, чтобы донести до властей свою "непричастность" к скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, на которую пришло множество звёзд в неприглядных нарядах.

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Песков это ноль! Он секретарь Путина! По специальности работает не заметно для страны! Все больше пытается протолкнуть в жизнь бредни своей жены и гнилой тусовки! Лезет везде где его не просят, выдавая это за мнение Кремля! Все тусовщики должны быть отстранены от эфиров, мы не должны больше позволять им глумиться над страной!
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15 час.
Александр Котов
Раздплся и оправдался
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14 час.
Сергей Oблезов
Путин наверно не в курсе, что у него секретарь в свободное от работы времени, подрабатывает попом-грехи заблудшим овцам отпускает
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14 час.

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