Ликсутов: Электровелосипеды 2.0 городского проката доступны в приложении «Яндекс Go»

Теперь в приложении «Яндекс Go» можно арендовать новые электровелосипеды 2.0 городского проката. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
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