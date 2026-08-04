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FiNE NEWS

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Мария Захарова осудила похороны латышского легионера СС с почестями в Латвии

В Латвии прошли пышные похороны Лаймониса Эзергайлиса, 102-летнего бывшего участника латышского легиона СС, которые вызвали резкую критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой.

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