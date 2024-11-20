Рустам Минниханов прибыл в китайскую провинцию Сычуань

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Чэнду, провинция Сычуань, Китай. В рамках однодневного визита у него запланировано посещение ряда компаний, знакомство с проектами развития городских территорий, а так же официальные встречи, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.