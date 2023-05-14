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Минобороны: российские артиллеристы уничтожили пункты дислокации ВСУ в Запорожье

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили пункты дислокации ВСУ в Запорожье

Артиллеристы российской армии успешно отработали по позициям ВСУ в Запорожской области. Были уничтожены два пункта временной дислокации украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев.

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