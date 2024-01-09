Политолог Прохоров: Арестович ни во что не верит, действует по ситуации

Недавние высказывания экс-советника президента Украины Алексея Арестовича взывают недоумение — он заявил, что Россия была вынуждена начать СВО в качестве превентивной меры, так как Киев готовил удар по РФ.
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