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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР заверил иностранных гостей в многообещающем будущем Китая

Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- Китай, несомненно, является многообещающей страной с учетом того, что страна всесторонне углубляет реформы, постоянно расширяет открытость, стремится к высококачественному развитию и содействует миру во всем мире.

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