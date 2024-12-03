Вице-премьер Госсовета КНР заверил иностранных гостей в многообещающем будущем Китая

Пекин, 2 декабря /Синьхуа/ -- Китай, несомненно, является многообещающей страной с учетом того, что страна всесторонне углубляет реформы, постоянно расширяет открытость, стремится к высококачественному развитию и содействует миру во всем мире.
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