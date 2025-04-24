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На майские каникулы россияне планируют потратить по 28 тысяч рублей на человека

Почти 28 тысяч рублей в среднем на одного члена семьи планируют потратить россияне на отдых в майские праздники в 2025 году, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.

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