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Смолов о Козлове в «Краснодаре»: «Правильный выбор, ему подходит стиль команды. Здесь он будет развиваться, у него большое будущее и перспективы»

Смолов о Козлове в «Краснодаре»: «Правильный выбор, ему подходит стиль команды. Здесь он будет развиваться, у него большое будущее и перспективы»

«Мне кажется, Данила Козлов сделал правильный выбор, перейдя в «Краснодар». Потому что стиль футбола, который пропагандирует команда, мне кажется, ему подходит.

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