В Крыму продолжается активная модернизация образовательных учреждений

В ходе встречи главы Крыма Сергея Аксенова с вице-премьером правительства Дмитрием Чернышенко был обсужден широкий круг вопросов, в том числе темы науки, образования, молодежной политики, спорта и туризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии