Заправка для борща на зиму в банках: простой способ экономить время на кухне

Эта простая заготовка на зиму позволит вам сварить борщ намного быстрее, чем обычно. Фактически, будет достаточно открыть банку и отправить ее содержимое в кипящий бульон, или даже просто в воду с почти сварившейся картошкой, и проварить все вместе.
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