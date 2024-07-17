Добытчики криптовалюты попросили власти России не губить отрасль

Компании, занимающиеся добычей криптовалют, выразили свою обеспокоенность в связи с предложенным запретом на майнинг в регионах с энергодефицитом и призвали правительство не наносить ущерб данной отрасли.
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