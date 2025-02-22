В Госдуме призвали Туска "прикусить язык" после слов о России

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал премьера Польши Дональда Туска "прикусить язык" в своих высказываниях в отношении России и перестать нагнетать антироссийскую истерию.
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