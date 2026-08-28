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Эксперт рассказал, кто платит блогерам и на чем они зарабатывают

Эксперт рассказал, кто платит блогерам и на чем они зарабатывают

За первую половину года объем рекламы у блогеров достиг 25 млрд рублей Главным источником заработка российских блогеров по-прежнему остается реклама, тогда как выплаты платформ за просмотры приносят значительно меньше денег.

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