Эксперт рассказал, кто платит блогерам и на чем они зарабатывают

За первую половину года объем рекламы у блогеров достиг 25 млрд рублей Главным источником заработка российских блогеров по-прежнему остается реклама, тогда как выплаты платформ за просмотры приносят значительно меньше денег.
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