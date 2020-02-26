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«Болтают большую часть дня» - россиянка о Новой Зеландии, киви и их необычных традициях

«Болтают большую часть дня» - россиянка о Новой Зеландии, киви и их необычных традициях

Ася родилась в Севастополе, успела пожить в 3 странах и 7 городах, а сейчас уже почти год живет в Окленде - самом большом городе Новой Зеландии.

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