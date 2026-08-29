Красный стрелок
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Красный стрелок

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Факторы контрреволюции

Факторы контрреволюции

А. Галимов От редакции сайта СКУ(У): Мнение товарища А. Галимова, возможно, и спорное в деталях, но высвечивает одну из изначальных причин, приведших к поражению социализма в СССР.

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