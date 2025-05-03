Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины звучат сирены воздушной тревоги, следует из данных онлайн-карты, опубликованных 3 мая министерством цифровой трансформации Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии